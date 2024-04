Incassare un gol all'inizio per scuotersi dal torpore e dalle difficoltà: il San Gallo subisce lo svantaggio al quarto minuto, poi reagisce immediatamente con il gol del nerazzurro Zanotti, che inaugura un brillante pokerissimo per la sua formazione. Lo stesso esterno destro classe 2003 si rende protagonista dell'assist del 2-1. I biancoverdi salgono al quinto posto in classifica a quota 47 punti, a una sola lunghezz dallo Zurigo. E continua dunque la crescita di Zanotti, molto seguito dalla dirigenza nerazzurra nel corso di questa sua esperienza formativa in terra straniera.