Mauro Icardi grande protagonista della seconda serata dei playoff di andata di Champions League: con un gol e un assist, l'ex attaccante dell'Inter trascina il Galatasaray alla vittoria in casa del Molde. Il Cimbom si impone per 3-2 andando sotto nel punteggio per via del gol di Martin Ellingsen, che però al 25esimo devia la punizione di Sergio Oliveira nella propria porta per il pari turco. Quattro minuti dopo, al primo tiro in porta, Icardi con una splendida girata trova il 2-1. Nella ripresa i norvegesi trovano il pari con Kristoffer Haugen al 56esimo ma in pieno recupero vengono beffati dallo sprint di Icardi che solo in area appoggia a Fredrik Midstjø che deve solo infilare il pallone nella porta sguarnita.

Lo Sporting Braga vince 2-1 contro il Panathinaikos: I gol nella ripresa di Abel Ruiz e Alvaro Djalò sembrano indirizzare l'inerzia del confronto a favore dello Sporting. Al 95esimo Mancini riesce però a infilare la difesa portoghese trovando il gol del 2-1 che cambia tutte le carte in vista del ritorno di martedì ad Atene. Termina invece a reti bianche la sfida tra Maccabi Haifa e Young Boys Berna.