Approva pienamente l'arrivo di Lazar Samardzic all'Inter l'ex nerazzurro Fausto Pizzi, che ai microfoni di TMW Radio sottolinea l'abbondanza in quantità e qualità del centrocampo di Simone Inzaghi: "Ha sette centrocampisti compreso Stefano Sensi e credo che ce ne siano due per ruolo, tutti di qualità elevata. E' vero che è partito Marcelo Brozovic ma c'è Hakan Calhanoglu che è cresciuto, ma anche Kristjan Asllani. L'Inter in quel reparto può stare tranquilla. C'è grande varietà poi, ci sono giocatori intraprendenti, che sanno segnare, inserirsi, fare palleggio. C'è davvero tutto. Quello di Samardzic è un acquisto che è la ciliegina sulla torta. E' giovanissimo ma ha qualità per affermarsi anche in un club importante".

Anche con una liquidità limitata l'Inter ha preso giocatori importanti:

"Certo. E' un paio di mercati che i dirigenti dell'Inter sono bravi a far quadrare i conti con le idee e la qualità. Secondo me se avessero portato a termine uno tra Gianluca Scamacca e Romelu Lukaku potevamo dire che la rosa era pronta. Yann Sommer? Credo sia un portiere affidabile. Lautaro Martinez può fare la prima punta ma non lo è, così come Marcus Thuram. Credo che Inzaghi voglia avere un reparto completo e quindi una prima punta strutturata fisicamente la vuole, per non avere buchi tecnici e delle opzioni da giocarsi nelle varie partite".

Ci sono Arnautovic, Taremi e Arnautovic in pole, oltre a Balogun:

"Balogun mi sembra quello migliore. E' un giocatore che può diventare da big. I giocatori bravi si dovrebbero prendere a prescindere, ma all'Inter ripeto manca una prima punta di peso".