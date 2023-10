Presente al Festival dello Sport a Trento, il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato anche del suo passato in nerazzurro: "All’Inter ho conosciuto Lippi, una grande persona e un professionista: lì ci siamo trovati la prima volta, anche se per poco tempo. Ho imparato che bisogna seguire le regole, non violarle, e che senza i compagni non vai da nessuna parte. Le qualità del singolo si esaltano grazie al gruppo. È questo quello che cerco di trasmettere", ha concluso.