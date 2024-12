"Napoli? La favorita d’obbligo per lo Scudetto è l’Inter". Lo dice con sicurezza Giorgio Perinetti, intervistato da TMW per commentare la lotta scudetto che vede al momento la squadra di Conte davanti a tutti: "Che poi gli azzurri abbiano immediatamente metabolizzato i dettami di Conte e si siano espressi come leader è inconfutabile. Ma attenzione l’Atalanta", avverte il dirigente.

Poi un pensiero per Edoardo Bove: "Speriamo abbia modo di rimettersi immediatamente, è un calciatore di valore e un ragazzo che merita tutto il nostro affetto".