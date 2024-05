Nel corso di una lunga intervista concessa a 12 TvParma, l'allenatore dei ducali Fabio Pecchia ha ripercorso le tappe della stagione gettando anche l'occhio alla prossima, quella del ritorno in Serie A: "Io continuo a pensare all’anno scorso, perché è vero che abbiamo commesso tanti errori, però non ho mai perso fiducia nel gruppo. Credevo fortemente in tutti, nonostante ci fosse una distanza siderale in classifica rispetto alle prime. Dopo quella grande rincorsa eravamo pronti per fare il salto, si vedeva e si percepiva, lo respirava anche la gente".

Il tecnico poi pensa al debutto nel massimo campionato e ipotizza anche l'avversario: "Penso alle neopromosse che affrontano sempre le big. Ci potrebbe stare subito uno scontro con l’Inter".