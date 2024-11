Intervistato da Lady Radio, il doppio ex di Fiorentina e Inter Giampaolo Pazzini ha presentato così la sfida che domenica vedrà contrapposta la formazione Viola a quella nerazzurra:

"La Fiorentina era partita così e così ma era normale perché ci voleva tempo - ha esordito -. Raffaele (Palladino, ndr) è stato bravo a cambiare le sue idee e adesso questa è una squadra in salute. Kean sta benissimo. Domenica sarà una bella gara. L'Inter ha qualcosa in più ovviamente ma è sempre complicato giocare al Franchi, soprattutto contro una Fiorentina così in fiducia", ha concluso il Pazzo.