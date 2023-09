Benjamin Pavard arriva anche in postazione Prime Video per un breve commento del match con la Real Sociedad, sua prima da titolare in nerazzurro: "Non abbiamo fatto una buona partita, ma la cosa importante era non perdere e così è stato. Ora ci metteremo subito a lavorare per le prossime. Sono molto felice di aver giocato la mia partita in un grande club come l'Inter, avrei preferito vincere ma avrò altre occasioni per festeggiare coi tifosi".