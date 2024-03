Nel prepartita di Inter-Genoa, ai microfoni di DAZN si è soffermato Benjamin Pavard: "Sto bene, ho bisogno di continuità e lo sto facendo dopo l'infortunio. Mi sento bene, con questa squadra si lavora bene e sono felice. Siamo consapevoli dei punti di vantaggio, è una partita come le altre per noi, la affronteremo come sempre facciamo da inizio stagione, giochiamo il nostro calcio. Il campionato è ancora lungo, è una partita importante e faremo il massimo per cercare di vincere".