Fabio Pecchia, allenatore del Parma, alla vigilia della partita con la Juventus si è soffermato sul pareggio di San Siro contro l'Inter spiegando cosa ha apprezzato dei bianconeri: "Come ha dichiarato Simone Inzaghi, è stata una partita molto bella per i tifosi neutrali, con 8 gol e tante occasioni. Una partita mai chiusa. Mi è piaciuto di più, oltre all’organizzazione, una squadra che ha creduto nel risultato fino alla fine, non ha mollato. C’era un momento che poteva soccombere, ma è rimasta aggrappata al risultato con solidità, ed è venuto fuori il DNA della squadra bianconera”.