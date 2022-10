Come ribadito da tutto lo stato maggiore dell'Inter durante l'assemblea dei soci odierna, lo stadio di proprietà è un asset fondamentale per la crescita del club. "Il nuovo San Siro inciderà tanto, guardate cosa è successo in Italia con la Juventus - ha spiegato Ernesto Paolillo a Tuttomercatoweb.com -. Lo stadio di proprietà ha incrementato i ricavi di 40-50 milioni già al primo anno. Poi sono aumentati ulteriormente, questo ti permette di essere più competitivo".