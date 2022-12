Pagliuca, nel corso della serata, ha raccontato tanti aneddoti della sua avventura in nerazzurro, nel ricordo splendido di Simoni: "Era fantastico. Un vero Signore che vidi perdere le sfaffe solo a Torino dopo il famoso rigore negato a Ronaldo. Aveva ottimi motivi per arrabbiarsi. Una volta gli chiesi il permesso di andare a Bologna a vedere il derby di Eurolega Virtus-Fortitudo perché il basket è una mia grande passione e sono virtussino da sempre. Simoni me lo negò perché avevamo la partita il giorno dopo. Un match importante. Quando intrapresi la strada per tornare da Appiano a Milano non resistetti e imboccai l‘autostrada per Bologna. La TV, scrutando nel parterre del palasport, mi beccò subito. Il giorno dopo Simoni si arrabbiò: “Mi hai mancato di rispetto”, mi disse. Io replicai :“Mister non potevo mancare al derby” e firmai volentieri l’assegno di 2 milioni di lire per pagare la multa", e quello meno piacevole legato ad Ottavio Bianchi: "Non mi ha favorevolmente impressionato. Non era affatto cordiale e, dopo il match domenicale, si presentava agli allenamenti ad Appiano soltanto il mercoledi. Pareva un pensionato appagato". Infine, una battuta sulla prospettiva di vedere demolito il Giuseppe Meazza: "Pazzesco. San Siro non si può toccare perché è la storia del calcio italiano. Tanto più se il nuovo stadio avrà una capienza molto più ridotta”.