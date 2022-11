L'ex difensore del Napoli, Paolo Cannavaro, che con gli azzurri sollevò una Coppa Italia, parla alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto, con la squadra di Spalletti saldamente in testa.

Si può dire che gli azzurri sono favoriti per lo scudetto?

"Da buon napoletano sono scaramantico. Di certo, il vantaggio di 8 punti è strameritato. C’è organizzazione, dedizione e solidità: se queste componenti saranno mantenute, non ce n’è per nessuno".