Dopo le trattative naufragate per Lukaku e Scamacca, l'Inter sembra essersi orientata definitivamente su Folarin Balogun per rinforzare il suo reparto offensivo. Una scelta che il dirigente Carlo Osti ha inquadrato così nel corso della sua ospitata negli studi di Sky Sport 24: "Balogun è diverso da Scamacca, Dzeko e Beto, non ha la struttura di Lukaku - le sue parole -. E' veloce, non è una prima punta, Inzaghi dovrà essere bravo a trovare equilibri diversi".