L'Inter perde di misura contro la Juventus, ma secondo Nando Orsi si sta esagerando con le critiche. L'ex portiere dice la sua sul momento nerazzurro ai microfoni di Radio Radio: "Stiamo cercando a tutti i costi i motivi per dare la colpa all’Inter, ma se noi entriamo nello specifico, a mio parere non ha fatto una brutta partita contro la Juventus. A differenza di quella con la Fiorentina, ieri mi è sembrato di vedere una partita molto equilibrata. Il giudizio che si dà sull’Inter in questo momento è troppo severo, stiamo cercando di attribuirgli questo momento di crisi che secondo me non esiste. Si intravede poca lucidità, forse un momento di stanchezza e un pizzico di presunzione, ma parlare di crisi ora mi sembra esagerato".