Ai microfoni di Calciocasteddu.it, Marco Orrù, collaboratore del settore scouting del Torino, esprime il suo parere su Gaetano Oristanio, nuovo attaccante del Cagliari arrivato in prestito dall'Inter: "Oristanio l’ho seguito sia nella Primavera dell’Inter che nel percorso giovanile azzurro durante la sua recente esperienza olandese, al Volendam. Difficile collocarlo in un ruolo preciso. In Olanda ha fatto un po’ di tutto: trequartista dietro la prima punta, attaccante in appoggio, falso nueve, in fascia soprattutto a sinistra ma pure a destra usando il mancino (suo preferito) da esterno a piede invertito. Ora tocca a Claudio Ranieri trovare la sua giusta collocazione per il calcio che intende proporre, considerando che Oristanio può ricoprire davvero qualsiasi posizione dalla trequarti in avanti. Il suo sinistro è educato, tecnico, al tempo stesso forte dal punto di vista della battuta e balisticamente parlando. Batte i calci di punizione, forti e tesi in area di rigore… Chiaramente la sua caratteristica principale è quella di dribblare gli avversari per creare la superiorità numerica e chance quasi dal nulla.

Devo aggiungere che in Olanda l’ho visto pure sacrificarsi in copertura e il ragazzo è cresciuto parecchio fisicamente: facendo la comparazione sulle sue schede relative a 3 anni fa, questo dettaglio del fisico leggerino veniva sempre a galla. Ora le cose sono nettamente cambiate. Tempo addietro, accostai Oristanio a Nabil Fekir, campione del mondo con la Francia nel 2018. Ora bisogna capire come possa essere utile al Cagliari".