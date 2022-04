Intervenuto ai microfoni di ItaSportPress.it , l'ex centrocampista Angelo Orlando , all'Inter nelle stagioni 1991-1995, dice la sua sul possibile arrivo a Milano di Paulo Dybala : "Lo vedrei molto bene, scontata la risposta. Però ho un dubbio: come sta fisicamente Dybala? Se la Juve ti manda via, è perché c'è qualcosa che non va da quel punto di vista. Sotto quali aspetti potrebbe migliorare l'Inter? Dybala è un giocatore di grandissima qualità, uno dei migliori in circolazione. Potrebbe fare faville tanto in coppia con Dzeko , quanto con Lautaro . Oppure anche con entrambi in un attacco a tre. I giocatori bravi non fanno fatica a inserirsi".

Sul recente calo dei nerazzurri spiega: "La fase difensiva è peggiorata in maniera drastica. Questo è preoccupante. Poi, se ti chiami Inter, non puoi perdere punti contro Genoa e Sassuolo. Ovviamente con tutto il rispetto per i liguri e per gli emiliani. L'assenza di Brozovic? Ok, però non deve essere un alibi. Per esempio, Barella è campione d'Europa. Ultimamente è calato. Mi aspettavo di più da lui in questo sprint finale".

Orlando però è fiducioso in chiave scudetto: "Sì, perché è vero che Milan e Napoli sono davanti, ma due partite le possono sbagliare. L'Inter, a livello di gioco, è superiore a entrambe". Per quanto riguarda il mercato, Bremer "può fare il fatto suo, è da prendere" in quanto "uno dei migliori difensori della Serie A". Quindi una considerazione sulla prossima campagna acquisti: "All'Inter devono arrivare giocatori da Inter. Punto e basta. Bisogna sfoltire la rosa per poter fare un grande colpo. Io, per esempio, farei un pensierino al ritorno di Lukaku".