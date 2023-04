La sfida del 10 maggio tra Milan e Inter verrà traasmessa in chiaro. La notizia era nell'aria, ora è arrivato anche il comunicato dell'Agcom. La gara rientra infatti in una "lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale".

Questa comprende anche "la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane", quindi anche il derby. "Tale evento, pertanto, ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, non può essere trasmesso in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari", riporta l'autorità nella nota.