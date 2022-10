André Onana è il protagonista di A coffe with , format di Inter Tv. Il portiere ha parlato anche della sua Fondazione benefica. "Ho creato la fondazione 4 o 5 anni fa. Si occupa tra le altre cose di aiutare i bambini ciechi. Vengo da un paese povero dove la vita non è facile. Prova a immaginare di vivere in quelle condizioni ed essere cieco. La mia fondazione cerca di aiutare concretamente questi bambini".

Onana passa a parlare dell'amicizia con Eto'o. "Ho iniziato nella sua Academy, ora è il presidente della Federazione. Abbiamo un rapporto bellissimo. Siamo tutti orgogliosi di lui. Seguire le sue orme non è facile ma ci proveremo".

Infine gli hobby nel tempo libero. "Mi piace visitare Milano. Cerco di essere parte della comunità, perché sono nuovo in questo bellissimo Paese. Cerco di inserirmi, vado in Duomo, in giro per la città. Mi piace la storia. Il Gladiatore. Cerco di imparare. I piatti preferiti? La risposta è ovvia: pasta. Un piatto fantastico, mi piace molto. Prossima intervista in italiano? Speriamo di sì"