André Onana ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport a margine della gara vinta contro l'Atalanta, nella quale il portiere camerunese evidenzia in primo luogo il modo in cui l'Inter sia uscita da una fase molto delicata della stagione: "Siamo una squadra grande, con calciatori forti. Per me giocare con loro è un onore, sono molto contento. Il gruppo è la cosa più importante di tutte".

Un esempio di questo gruppo è il rapporto che hai con Samir Handanovic.

"Sì, lui è una leggenda dell'Inter, ha fatto grandissime cose. Giocare undici anni per questa squadra non è semplice, il rapporto con lui è fenomenale. Per me è un onore allenarmi con lui".

Tutti dicono che il Manchester City sia favorito a Istanbul, tu cosa rispondi?

"Se ricordate, la prima partita che ho giocato contro il Bayern Monaco ho detto che questa squadra poteva fare la storia. Dopo aver passato il girone, abbiamo battuto il Porto e tutti mi dicevano che quello che avevo detto era la verità. Non posso promettere la vittoria perché probabilmente il City è la migliore squadra del mondo, ma posso promettere che moriremo sul campo".

