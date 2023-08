L’Inter consolida la presenza del proprio brand negli Stati Uniti: la rete globale di Inter Academy si sviluppa ulteriormente con l’apertura a Richmond, in Virginia, della Inter Academy Strikers in collaborazione con il Richmond Strikers Soccer Club, una delle principali organizzazioni sportive focalizzata sullo sviluppo del calcio giovanile negli Stati Uniti.

Il nuovo progetto, che a partire dalla fine di agosto coinvolgerà circa 500 bambine e bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, manterrà gli elevati standard di Inter Academy e si avvarrà della vasta esperienza del Club nello sviluppo del calcio giovanile. La nuova Academy avrà sede nelle strutture all'avanguardia degli Strikers a Richmond e sarà supervisionata dagli allenatori nerazzurri provenienti da Milano.

"La creazione di questa nuova partnership rappresenta una tappa importante nell'espansione di Inter Academy negli Stati Uniti e testimonia la grande attrattiva dei nostri colori in un mercato per noi di grande importanza strategica. L'Inter è molto lieta di collaborare con una tra le più importanti organizzazioni del Paese come i Richmond Strikers, portando sempre più in alto i colori nerazzurri nel panorama calcistico americano", ha dichiarato il CEO Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello.

"Sono onorato di aver avviato questa partnership con uno dei più grandi nomi del calcio mondiale - ha aggiunto Jay Howell, direttore esecutivo dei Richmond Strikers -. L'Inter ha un'esperienza consolidata nel coltivare e sostenere lo sviluppo del calcio giovanile in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di lavorare con gli allenatori dell'Inter e di vedere come cresceranno velocemente i nostri giovani calciatori".

"Questa collaborazione permette ai nostri giocatori, agli allenatori e a tutti coloro che fanno parte della nostra organizzazione di avere accesso alle metodologie e alla filosofia di un club leggendario come l’Inter, leader del calcio internazionale dal 1908" ha concluso il Presidente dei Richmond Strikers, John Mumford.