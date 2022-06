Lo 'Scudetto' dei social network va alla Juventus. Quello bianconero è il club in cima alla classifica della Serie A per numero di interazioni sui social, seguito dal Milan (373 milioni di interazioni) e dall’Inter, che si piazza al terzo posto con un engagement di 301 milioni. Spuntano poi il Napoli (80,5 milioni) e la Roma (79 milioni). È quanto si evince dall'analisi di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer Intelligence, che si occupa di monitorare giorno per giorno le principali federazioni, i club e gli atleti a livello globale in termini di presenza interazioni (engagement), followership e partnership sui social.