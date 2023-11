Zinho Vanheusden non sarà presente al raduno del Belgio. A renderlo noto è la stessa Federazione che fa sapere come il difensore, scelto per la seconda volta consecutiva da Domenico Tedesco, è costretto a dare forfait ancora una volta per infortunio. L'interista, in prestito allo Standard Liegi, ha accusato un leggero stiramento ai tendini del ginocchio durante il match di sabato scorso tra Anversa e Standard Liegi, match vinto per 6-0 dai padroni di casa.

UPDATE: @ZinhoVanheusden is injured and won't join the squad. Arnaud Bodart is feeling ill and will join the team later. pic.twitter.com/fci8N4m39N — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 13, 2023