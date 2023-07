Cresce l'hype per il nuovo prodotto di Inter Media House "New Brothers", frutto della collaborazione con Paramount+, anticipato settimane fa. A far leva sull'attesa è l'Inter stessa che tramite i canali ufficiali rende noto il pronto arrivo del primo episodio 'Panther Instinct'. "Arriverà presto nei migliori stadi d'Italia ed Europa. Episodio 01: Panther Instinct" si legge nel tweet appena pubblicato dal club nerazzurro. "Segui l’istinto. Occhi sull’obiettivo. Un nuovo luogo da trovare. Un nuovo habitat da scoprire. Una nuova famiglia a cui unirsi. Che l’avventura abbia inizio" di cui è protagonista il nuovo acquisto di casa, Marcus Thuram.