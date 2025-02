Curioso episodio a ridosso del Parker's Hotel, albergo che sarà la sede del ritiro dell'Inter per la trasferta di Napoli. A pochi metri dalla struttura, in Corso Vittorio Emanuele, alloggia infatti presso l'hotel De Bonart il presidente Aurelio De Laurentiis, che giunto nel capoluogo campano per assistere al match di domani è stato agganciato da un gruppetto di tifosi interisti in attesa del pullman della squadra. Richiesta alla quale DeLa, risposta documentata da CalcioNapoli24, ha replicato con tono tra l'ironico e lo stupito: "Ma se siete qui per l'Inter...".