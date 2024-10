Nel corso dell'intervista rilasciata alla Bild per chiarire i fatti di Torino, Hansi Müller ha anche spiegato il rapporto tra gli italiani e il calcio, a suo dire a dir poco viscerale: "Il calcio in Italia ha uno status completamente diverso rispetto alla Germania. Lì il calcio è una religione. Quando nasce un bambino, si decide di che squadra sia quando è nella culla. Non importa se Milan, Inter, Juve o Roma.

Ancora oggi Müller non ha dimenticato un momento molto speciale, ovvero il gol del 2-0 nel derby di Milano tra Inter e Milan del novembre 1983: “Se segni un gol nel derby, la gente non se lo dimentica. È come se fosse scolpito nella memoria. Ho ancora tanti contatti in Italia”.