"Cosa mi ha colpito di più? Tutto. Stare in semifinale è la cosa più importante. Il modo in cui abbiamo giocato, l’intensità, l’uscita. Anche sull’1-0 c’era la sensazione che potessimo vincere". Intervistato da Sky Sport, José Mourinho commenta così la qualificazione in semifinale della Roma in Conference League dopo il rotondo 4-0 rifilato al Bodo/Glimt.