Intervistato da Il Cittadino, il centrale difensivo della Primavera del Monza Saverio Domanico ha risposto ad alcune domande sui suoi modelli nel mondo del calcio: “Io il Materazzi della Primavera? Materazzi è una leggenda del calcio e paragonarmi a un calciatore del suo spessore credo non sia corretto. Osservare il cammino di grandi campioni come lui è per me fonte di ispirazione. Lavoro ogni giorno duramente per cercare di far emergere le mie doti”.

Tre calciatori della Primavera 1 che ha affrontato e che secondo lei sarebbero pronti al grande salto?

"Konatè dell’Empoli, De Pieri dell’Inter e Vacca della Juventus".