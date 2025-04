Intervistato dalla FIFA, Sergio Ramos difensore oggi in forza al Monterrey, ha parlato del percorso che lo attende negli States per il Mondiale per club, percorso che passerà anche dalla sfida contro l'Inter, avversario proprio della squadra messicana.

"Giocare questo tipo di competizioni genera sempre emozioni, è nuova nel suo format però richiede un livello di concentrazione molto alto perché noi per esempio incontreremo rivali molto, molto importanti e forti con molti nomi importanti, con una storia molto importante e che anche competono ad alti livelli, una in Europa, l’altra in Argentina", ha esordito l'ex capitano del Real Madrid.

"Perciò è bello, lo è sempre quando ti confronti con le squadre migliori e i club migliori perché saranno duelli molto competitivi, con quella bella e sana competitività - ha continuato -. L’obiettivo è affrontarli uno per uno e provare a batterli perché alla fine credo che tutto giri attorno all’attitudine che metti in campo e alla cura dei dettagli. Poi può succedere di tutto ma la cosa che non si negozia è lo sforzo e la dedizione da mettere nelle gare, capiti quel che capiti. L’importante è tornare a casa con la coscienza pulita di aver fatto il massimo possibile ed essere stata la tua versione migliore. Nel nostro caso l’obiettivo è fare un buon cammino, cercare di passare la fase a gironi e poi vedremo. In questo genere di competizioni ci sono sempre squadre che rappresentano la sorprese, però dipende tutto anche da tante situazioni come gli infortuni, la forma fisica dei giocatori… Sono tutte variabili che poi determineranno il Torneo".