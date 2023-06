È ancora Casadei il protagonista di questa Italia U20 a sua volta attrice in prima di questo Mondiale. La squadra di Nunziata batte per 2-1 la Corea del Sud di pari età e si aggiudica la finale del Torneo, dove ad attenderla ci sarà l’Uruguay, vittorioso per 1-0 su Israele.

A sottoscrivere il tabellino, oltre all’ex Inter oggi di proprietà del Chelsea, sono Lee Seung-Won su rigore che segna la rete del pari dopo un fallo in area di rigore commesso dal nerazzurrino Zanotti, uscito poi al 67esimo, e Pafundi che con un gol capolavoro su punizione regala a quattro dal novantesimo il pass per la finale alla sua squadra. Titolare nell’undici iniziale degli azzurri anche l’interista Francesco Pio Esposito, in campo per 82 minuti.