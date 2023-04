Colpo esterno dell'Inter che si è imposta 2-0 sul campo del Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League. A Inter TV è il centrocampista Henrikh Mkhitaryan a commentare così il match del Da Luz: "Tutte le partite sono toste, non ci sono partite che si vincono facilmente. Siamo venuti qui per vincere e lo abbiamo dimostrato, abbiamo meritato. Non è ancora finita, dobbiamo affrontarli di nuovo tra una settimana e speriamo di vincere ancora.

Stasera era importante essere lucidi, tranquilli. Abbiamo avuto pazienza, nel primo tempo non siamo riusciti a finalizzare le occasioni che abbiamo avuto, per fortuna ce l'abbiamo fatta nella ripresa. C'è un'altra settimana per prepararci per la sfida di ritorno, sappiamo che sarà un'altra gara difficilissima ma dovremo essere pronti".