Stefano Pioli, tecnico del Milan, studia la quota scudetto nella conferenza alla vigilia della sfida in trasferta contro il Torino: "Non credo sarà così determinante essere in testa al 13 novembre, ma fare tanti punti sì. Per vincere lo scudetto servono intorno agli 85 punti. Più partite si vincono in anticipo, più puoi permetterti qualche sosta alla ripresa del campionato. Abbiamo perso immeritatamente col Napoli, poi quattro vittorie consecutive e abbiamo un'occasione da sfruttare domani".