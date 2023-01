2-2 tra Lecce e Milan al Via del Mare dopo un tempo per parte. Doppio vantaggio per il Lecce con l'autogol di Hernandez e il colpo di testa di Baschirotto. Nella ripresa il Milan rimonta trovando due volte la rete con Leao (mirino sul primo palo) e Calabria, che sfrutta la sponda aerea di Giroud. Il Milan si trova adesso a -9 dalla capolista Napoli.