Ruben Loftus-Cheek si era immaginato ben altro esordio nel derby di Milano, ma non fa comunque drammi ripensando al pesante ko del Milan contro l'Inter: "Non era il risultato che volevamo e nel calcio può succedere, non si può vincere ogni partita - le parole del centrocampista inglese a Sky Sport -. Quel giorno tante cose non sono andate nel verso giusto, ma abbiamo guardato subito avanti per affrontare un'altra partita importante, quella con il Newcastle. Lo spirito è sempre lo stesso, abbiamo giocato in Champions e i tifosi sono stati fantastici.

È incredibile avere un tifo del genere nonostante un risultato così brutto in campionato, loro hanno continuato a sostenerci e questo ci permette di andare avanti".