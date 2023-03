Per festeggiare il recente titolo mondiale vinto in Qatar, Lionel Messi ha fatto recapitare a tutto lo staff della Nazionale argentina un regalo veramente speciale: un iPhone 14s placcato in oro e personalizzato con nome e numero per tutti i compagni e non solo, un kit di gioiellini tecnologici pagati complessivamente 210mila euro dalla stella del Paris Saint-Germain. Il lavoro è stato realizzato dall'azienda iDesign Gold, il cui Ceo Ben Lyons ha commentato: ''Lionel è uno dei nostri clienti più affezionati. Voleva omaggiare tutti i componenti della squadra, ma non regalare il solito orologio. Così gli ho proposto iPhone dorati con incisi i loro nomi.