Konstantinos Mavropanos vuole lasciare lo Stoccarda in estate, e le pretendenti per il difensore centrale greco non mancano. Oltre a Inter e Atletico Madrid, in queste ultime ore, secondo il quotidiano WAZ, va aggiunto anche l'interesse del Wolfsburg, che potrebbe presentare senza troppi problemi l'offerta da 15 milioni di euro che servirebbe agli Schwaben per convincerli a lasciar partire il proprio giocatore.