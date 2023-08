L'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport del possibile approdo alla Roma di Romelu Lukaku: "Se Lukaku va alla Roma, credo che i primi a essere contenti saranno i tifosi dell’Inter e quelli della Juventus - ha ammesso -. E a guadagnarci, come ho detto in tempi non sospetti, sono i bianconeri che così si tengono Vlahovic ed evitano lo scambio con il Chelsea per Romelu. Lukaku-Dybala sarebbe senz’altro un attacco ben assortito. Ma la Joya, in realtà, è talmente forte che io la vedrei bene con qualsiasi punta. Nel caso di Lukaku molto dipenderà dalla sua condizione fisica".

Roma da Scudetto con Lukaku? "Se il trasferimento si concretizzerà come sembra, la Roma si rinforza. Ma non al punto da lottare per lo scudetto. Continuo a considerare i giallorossi in corsa per un posto in Champions League, non di più. Vedremo… Di sicuro Lukaku mi sembra un ragazzo un po’ inquieto, cambia squadra quasi ogni anno. Ma bisognerebbe conoscerlo bene e di persona per capire il perché dei molti trasferimenti".