Il San Gallo continua nella propria striscia vittoriosa in casa, superando per 3-1 il Grasshoppers nella dodicesima giornata della Super League svizzera. Una vittoria, quella degli Espen, dove mette la propria firma bene in calce Mattia Zanotti: l'esterno giunto in prestito dall'Inter ha recitato da protagonista mettendo a referto prima un assist praticamente dopo il calcio d'inizio per il gol di Chadrac Akolo, poi timbrando il cartellino dei marcatori al mintuo 40 per il definitivo 3-1 su pregevole assist di Grégory Karlen.