Primo tra i professionisti per Mattia Pagliuca, attaccante della Virtus Verona in Serie C e figlio dell'ex interista Gianluca. "Ero già contento della prestazione che aveva fatto, ma vedere Mattia segnare la sua prima rete nei professionisti è stato speciale - dice a Tuttosport il padre del giocatore, presente in tribuna nel giorno della prima firma tra i pro -. Sembrava il finale di un film: ha fatto gol in pieno recupero, regalando la vittoria alla Virtus Verona e in più ero lì in tribuna a vederlo. Meglio di così non poteva andare sabato: sono fiero di lui. Per fortuna - aggiunge - non fa il mio stesso ruolo, spero possa fare come Daniel Maldini".