Si parla di proprietà straniere a DAZN nel corso di 'Tutti Bravi dal Divano'. Tra gli ospiti della trasmissione, Alessandro Matri offre una sua analisi relativa ai club in mano a proprietà d'oltreconfine: "Grandissima stabilità non c'è mai stata, i proprietari di Inter e Milan sembrano sempre lì pronti a rivendere. Se devo fare un plauso, lo faccio alla Fiorentina che è partita dalle infrastrutture, ciò di cui c'è più bisogno nel calcio italiano. Rocco Commisso sta cercando di dare continuità ad un progetto dando la sensazione di offrire un futuro, cosa che sin qui non è riuscita alle big come Inter, Milan e Roma. Fare lo stadio sarebbe un segnale importante, poi in Italia non è mai solo questione della società".

Matri commenta anche la notizia del rinnovo di Beppe Marotta e dell'intero board nerazzurro fino al 2027: "Per me è una volontà di tutelarsi da parte di Steven Zhang; se non dovesse vendere, ripartirebbe da questi dirigenti che gli hanno permesso di ottenere il massimo degli obiettivi non poco".