Nel rispondere a Marco Parolo nel salotto di DAZN, Alessandro Matri ha voluto sottolineare una differenza tra Nicolò Barella e Davide Frattesi: "Per me l'impatto di Frattesi è stato devastante, mentre Barella è stato aiutato alle volte. Vorrei vedere la reazione di Nicolò con un allenatore che lo mette in competizione sin da subito col compagno di reparto. Non mi aspettavo neanche io che dal Cagliari, arrivato all'Inter riuscisse a raggiungere questo livello.

Quest'anno quando poteva essere messo in discussione Simone Inzaghi lo ha tutelato perché la vera sorpresa è stato Frattesi. Arrivato dal Sassuolo in una squadra in cui devi vincere per forza, ha avuto un impatto importante in Nazionale e nell'Inter e può dare fastidio ad un titolare. Inzaghi lo ha protetto ma così si fa a costruire un undici titolare del resto".