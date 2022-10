Ospite ai microfoni di Inter TV nel prepartita di Inter-Viktoria Plzen, Marco Materazzi presenta così il match decisivo di Champions League: “Io l’avevo detto che bisognava fare la corsa sul Barcellona e l’abbiamo fatto, adesso dobbiamo concludere l’opera. Abbiamo riacceso l’entusiasmo con la vittoria contro i blaugrana a San Siro, alcuni giocatori come Barella e Lautaro da quella partita si sono rigenerati e la squadra li ha seguiti”.

Su San Siro: “Ai miei tempi forse la gente ti spingeva meno se non dai quarti in poi, adesso invece ci sono sempre 65-70mila spettatori ed è una grandissima cosa per chi scende in campo. Oggi nel calcio non ci sono squadre che vengono e prendono tre gol da tutti, quindi dovremo fare l’Inter a casa nostra. Se facciamo l’Inter non dovrebbero esserci problemi. Fossi in Xavi penserei al Barcellona e non all’Inter, ci ha già pensato troppo”.