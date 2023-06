"Negli annali, nella storia del calcio, rimarrà che la Champions l’ha vinta il Manchester City. Se andiamo ad analizzare quello che è successo però l’Inter non meritava la sconfitta. Il City è stato ripagato per tutto quello che ha passato negli anni precedenti”. Giocondo Martorelli, operatore di mercato, analizza così per Tutto Mercato Web la finale di sabato di Champions League.

Si aspetta rinnovamenti all’Inter?

“Penso e spero che possano ringiovanire la squadra. Bisogna abbassare l’età andando a prendere profilo comunque di alto livello. E l’Inter è sulla buona strada”.

Il Chelsea punta forte Onana. L’Inter pensa a Vicario.

“Onana ha dimostrato più di quello che ci aspettavamo. Ha indubbie qualità: quando la squadra è in difficoltà gioca con due piedi, fa ripartire l’azione. Se uno vuole immaginare un futuro in un certo modo la società deve ripartire dalle cose concrete”.