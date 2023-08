Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli ha ampiamente parlato del mercato al momento in corso, toccando anche l'argomento Inter: "Oggi l’attaccante manca a molte squadre. Di attaccanti bravi in giro ce ne sono pochi. Reperirne uno sul mercato diventa complicato. In questi giorni ci sarà tanto da aspettarsi. La Juve alla fine porterà a casa Lukaku. E l’Inter farà di tutto per prendere Balogun".