"Cerco sempre di non esser istintivo e razionalizzare, l'ho fatto l'altra volta rispondendo a Paolo Scaroni. Per questo ho messo la cravatta con 2 stelle. Per dire: a Milano c’è una squadra sola che ha una stella”. Così Beppe Marotta dal palco del Castello Sforzesco raccontando un retroscena su quella che è la rivalità col Milan. Discorso che poi Marotta prosegue così: “Questo gruppo ha dentro molto forte il senso dell’appartenenza. Che poi molto spesso il problema dell’attaccamento alla maglia si deve agli agenti o alle società che li gestiscono".

Riguardo i tifosi e sull'importanza della vittoria: "Io ho sempre trovato dei tifosi che erano legati al club ma che desideravano sempre posizioni più forti e importanti. Credo che il tifoso, che sicuramente è una parte integrante della storia, della squadra e della vita quotidiana, voglia vincere".