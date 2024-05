Intervistato da Lombardia Notizie a margine del 'Rosa Camuna', Beppe Marotta ha espresso il suo orgoglio per aver ricevuto la più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia: "Sono onorato, ha un significato molto profondo per me che sono nato a Varese, nel cuore della Lombardia - le parole dell'amministratore delegato dell'Inter -. Questo riconoscimento è sinonimo di fidelizzazione tra me e il territorio, mi sento molto grato e devo essere riconoscente alla Regione che mi ha fatto crescere facendomi diventare prima uomo e poi professionista nel mondo del calcio. In tutte le società in cui sono stato ho tratto grandi momenti di felicità: a Varese, dove sono cresciuto, a Monza, dove ho vinto dei campionati; in quel di Como e all'Atalanta. All'Inter, infine, si è coronato un percorso con la seconda stella e il secondo scudetto personale".