Intervistato da DAZN a margine della vittoria dell'Udinese contro il Verona al Bentegodi, Pierpaolo Marino è stato incalzato anche sul momento nero che sta vivendo l'Inter, penultima vittima dei friulani terzi in classifica: "Come se ne esce? Serve continuare a lavorare come sta facendo Marotta, che è bravissimo e ricucirà le fila - le parole del direttore generale dei bianconeri -. L'Inter è forte, ha una rosa importantissima, bisogna avere fiducia in Inzaghi e sistemare le alchimie nello spogliatoio. Poi ci vorrebbe il Lukaku di due anni fa...".