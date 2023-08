L'Inter si è indebolita quest'estate? Per Massimo Marianella, storico telecronista di Sky Sport, la risposta a questa domanda è negativa: "E' vero che ha perso qualcosa in attacco, ma non sono convinto che sia peggiorata complessivamente, anzi: per me ha fatto un grande mercato - il suo punto di vista -. In porta, poi, tra Sommer e Onana l'Inter ci guadagna, so che sono una voce solitaria su questo tema. Frattesi sarà un fattore determinante, è un altro acquisto straordinario. E poi stanno cercando Pavard, difensore molto forte, che però non so a chi toglierà il posto tra Darmian, Acerbi e Bastoni".