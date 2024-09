Passando in rassegna i 23 giocatori convocati in Nazionale da Luciano Spalletti per le prossime due gare di Nations League, Massimo Marianella ha posato la sua attenzione in particolare su due dei quattro interisti in rosa: "Non ci sono tanti esterni mancini come Dimarco. Frattesi, che non ha ruolo di copertina neanche nell'Inter, è un patrimonio della nostra nazionale", le parole del giornalista durante lo studio di Sky Sport 24.