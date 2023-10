Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sulla triste vicenda scommesse ai microfoni di Sport Mediaset. Soffermandosi sui giocatori coinvolti: "Sono giovani, questo dovrebbe farci preoccupare maggiormente, anche per gli adolescenti. La ludopatia è un tema molto importante, possono esserci problemi di droga o alcool, queste sono cose che dobbiamo combattere soprattutto per le persone in sé. Per l'aspetto della giustizia sportiva e di quello che accadrà aspettiamo, stiamo leggendo talmente tante cose e talmente tante liste che è persino assurdo che ci siano tutte queste notizie senza sapere cosa sta succedendo.

Diamo tempo al tempo, sperando che si possa risolvere al meglio. Un'altra cosa in Italia come questa non aiuta il movimento e la Nazionale".